Нетаниягу направляется в офис для допроса полицией по делу "Катаргейт"

Допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружном суде Тель-Авива прерван в связи с решением полиции допросить главу правительства по делу "Катаргейт".

В настоящий момент, глава правительства направляется на допрос. По сообщению некоторых СМИ, допрос состоится в офисе премьер-министра. Решение прервать заседание суда было принято после обсуждение за закрытыми дверьми.

Как сообщалось ранее, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара потребовала от полиции вызвать на допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу для дачи свидетельских показаний по делу "Катаргейт".

На первом этапе речь идет о допросе Нетаниягу в качестве свидетеля. После этого допроса и на основании его результатов будет принято решение о том, следует ли допрашивать Нетаниягу в качестве подозреваемого.

Ранее полиция задержала двух главных фигурантов этого дела – Эли Фельдштейна, а также советника премьер-министра Йонатана Уриха. Некий журналист, имя которого не опубликовано, задержан для допроса.

Комментарий "Ликуда"

В "Ликуде" опубликовали резкий комментарий по поводу событий вокруг дела "Катаргейт". "Хулиганский акт задержания Йонатана Уриха – это новая низость со стороны тех, кто, не покладая рук, стремится завершить процесс устранения премьер-министра правого правительства и преследует политические цели, а также заинтересован в том, чтобы не допустить увольнения провального главы ШАБАКа", – говорится в заявлении правящей партии. "В течение недель прокуратура и ШАБАК ведут тайное и бессодержательное расследование, стремясь не допустить увольнения главы ШАБАКа, используя при этом Уриха и других в качестве пушечного мяса. Речь идет о властном перевороте при помощи ордеров на арест", – отмечают в "Ликуде".