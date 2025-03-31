Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 31 марта, температура существенно повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно, на юге страны – облачно. Преимущественно восточный ветер.

В Иерусалиме – 11-22 градусов, в Тель-Авиве – 13-28, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 17-30, в Беэр-Шеве – 12-28, в Мицпе-Рамоне – 12-24, на побережье Мертвого моря – 17-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-27, в Ариэле – 12-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-21, на Голанских высотах – 9-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

Во вторник ожидается повышение температуры, шарав. В среду температура понизится. В четверг – без существенных изменений.