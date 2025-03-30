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Израиль

Биньямин Нетаниягу позвонил родителям удерживаемого в Газе заложника

Заложники
время публикации: 30 марта 2025 г., 23:32 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 23:32
Биньямин Нетаниягу позвонил родителям удерживаемого в Газе заложника
Chaim Goldberg/Flash90

Канцелярия премьер-министра сообщила, что вечером 30 марта Биньямин Нетаниягу поговорил по телефону с родителями Йосефа Хаима Оханы, похищенного 7 октября террористами и удерживаемого в секторе Газы.

В сообщении отмечается, что разговор с Мири Бен-Ами и Ави Оханой был продолжительным и эмоциональным.

На прошлой неделе в рамках психологической войны террористическая организация ХАМАС опубликовала видео с двумя заложниками – Йосефом Хаимом Оханой и Эльканой Бухбутом. В этом видео израильтяне говорят о том, что продолжение военной операции в секторе Газы может привести к их гибели.

Отец Оханы в комментарии для СМИ заявил, что опубликованное видео не является "психологическим террором", как утверждают некоторые. По его словам, его сын и Элькана Бухбут действительно находятся в отчаянии и молят о помощи.

24-летний Йосеф Хаим Охана из Кирьят-Малахи был похищен с фестиваля Nova. По словам свидетелей, Йосеф и его друг помогали во время бойни на фестивале раненым и передавали их медикам, довозя до машин скорой помощи. По всей видимости, во время одной из таких поездок он и был похищен.

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