Подано обвинение против жителя Рамле, застрелившего беременную мать пяти детей

В окружной суд в Лоде подано обвинительное заключение против 25-летнего Али Ганема из Рамле, арестованного по подозрению в убийстве беременной женщины, матери пяти маленьких детей.

Женщина была смертельно ранена вечером 26 мая 2024 года. Утром на следующий день в больнице была констатирована ее смерть.

Согласно обвинительному заключению, вечером 26 мая 2024 года между родственниками – Махмудом и Алаа Абу Ганем, проживающими в соседних домах в Рамле, произошла ссора, которая переросла в драку после того, как Алаа плюнул в сторону дома Махмуда. Вместе с тремя родственниками Махмуд Ганем избивал Алаа металлическими предметами, отца Алаа, который пытался защитить своего сына, они повалили на землю. В это время появился Али Ганем, двоюродный брат Махмуда Ганема, в руке у него был пистолет. Махмуд схватил Алаа за шею, наклонил его и крикнул кузену, чтобы тот пристрелил обидчика. Али направил пистолет на Алаа, но стрелять не решился, опасаясь случайно попасть в Махмуда. В это время Алаа вырвался и побежал в сторону своего дома. Али бросился за ним, стреляя в воздух. Когда они добежали до дома Алаа, Али выстрелил с расстояния около трех метров и промахнулся – пуля попала в живот беременной жены Алаа, ранение оказалось смертельным. В обвинении отмечается, что Али нанес удар пистолетом одному родственников Алаа, который пытался ему помешать стрелять.

После этого инцидента Али, Махмуд и другие участники нападения скрылись. Али Ганем был задержан примерно через десять месяцев во время пересечения израильско-иорданской границы.