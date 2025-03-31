Внимание, розыск: пропал 35-летний Таль Кох из Кирьят-Моцкина

Полиция Израиля просит помощи в розыске 35-летнего Таля Коха из Кирьят-Моцкина. В последний раз его видели рано утром 31 марта около его дома на улице Ахи Эйлат. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.80, худощавый, каштановые волосы, зеленовато-карие глаза, загорелый. Описание одежды: черно-белая рубашка с длинными рукавами, сине-черные нейлоновые спортивные штаны, коричневые туфли Blanc Stone.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464444.