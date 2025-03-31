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Израиль

ДТП на трассе 79: молодой мужчина в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 31 марта 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 07:20
ДТП на трассе 79: молодой мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Около полуночи в воскресенье, 30 марта, на трассе 79 в районе перекрестка Мешхед потерял управление и перевернулся легковой автомобиль.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА оказали помощь 25-летнему водителю, получившему травмы головы и конечностей, и доставили его в больницу РАМБАМ. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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