ДТП на трассе 79: молодой мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 31 марта 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 07:20
Около полуночи в воскресенье, 30 марта, на трассе 79 в районе перекрестка Мешхед потерял управление и перевернулся легковой автомобиль.
Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА оказали помощь 25-летнему водителю, получившему травмы головы и конечностей, и доставили его в больницу РАМБАМ. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
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