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    В Израиле

    Политический кризис: коалиция предъявила ультиматум партии РААМ

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    Политический кризис: коалиция предъявила ультиматум партии РААМ
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Высокопоставленные представители коалиции направили предупреждение партии РААМ, согласно которому, если Мансур Аббас и его коллеги не поддержат законопроект о продлении действия израильских законов в Иудеи и Самарии, будут заморожены все соглашения с этой партией.

    Помимо прочего, в коалиции предупреждают об отмене предоставления новых ставок для имамов. О соглашении по этому вопросу сообщалось 30 мая. Утверждалось, что министр финансов Авигдор Либерман согласился продвигать назначение 35 имамов с предоставлением им ставок в МВД. Эти назначения утверждены главой МВД Айелет Шакед.

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    В коалиции требуют от РААМ поддержать законопроект о продлении срока действия законов Израиля в Иудее и Самарии. Этот законопроект должны были вынести на голосование накануне, однако из-за отсутствия большинства и отказа оппозиции оказать коалиции поддержку, голосование было перенесено на 6 июня.

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    Накануне все партии оппозиции приняли единогласное решение голосовать против любого законопроекта нынешней коалиции. Министр юстиции Гидеон Саар подверг это решение критике, назвал его опасным, однако добавил, что ответственность лежит в первую очередь на коалиции. "Я дал понять депутатам от коалиции, что голосование по закону о Иудее и Самарии покажет, есть ли смысл в существовании правительства. Каждый, кто проголосует против этого закона, по сути объявит о нежелании видеть эту коалицию продолжающей функционировать", – заявил Саар в интервью "Кан Бет".

    Глава фракции РААМ Уалид Таха лаконично отреагировал на заявление Саара. "Мы готовы", – написал он в своем микроблоге Twitter.

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