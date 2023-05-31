Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны восемь подозреваемых, в их числе полковник спецслужб ПА

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 31 мая в Иудее и Самарии продолжалась операция по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. (Отметим, что название операции "Волнорез" больше не указывается в отчетах.)

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Кусин, Азира-Кабалия, Байтут, Биду, Кабах, Джанид. В ходе некоторых операций произошли столкновения.

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В общей сложности в ходе проведенных операций были задержаны восемь разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Конфискованы оружие и боеприпасы. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Палестинские источники сообщают, что среди задержанных полковник спецслужб Палестинской администрации, высокопоставленный активист ФАТХа Мухаммад Альбаз. Его задержали в деревне Кусин, около Шхема. Есть основания полагать, что его арест связан с расследованием вчерашнего теракта в Хермеше.

30 мая около въезда в поселок Хермеш (северная Самария) в результате террористического нападения с применением огнестрельного оружия был убит 32-летний израильтянин Меир Тамари, проживавший в Хермеше, отец двоих маленьких детей.

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Террористическая группировка "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа) взяла на себя ответственность за теракт в поселке Хермеш (северная Самария). Было заявлено, что нападение осуществили боевики "группы быстрого реагирования" из Туль-Карема. "Батальоны" заявляли, что нападение в Хермеше стало ответом за недавние убийства израильскими военными "их людей", передает телеграм-канал Abu Ali Express. Сообщалось также, что "Батальоны мучеников Аль-Аксы" призвали жителей окрестных арабских деревень стереть все записи с камер наблюдения, установленных в их населенных пунктах, чтобы не оказать невольной помощи военным, которые ведут розыск стрелявших.

29 мая в ходе операции по задержанию разыскиваемых террористов в Дженине израильские военные застрелили Ашрафа Ибрагима, который являлся офицером спецслужб Палестинской администрации и одним из лидеров боевиков "Батальонов мучеников Аль-Аксы".