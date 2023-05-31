В Ашкелоне похоронили погибшего в Италии агента "Мосада", шкипер яхты задержан

Днем в среду, 31 мая, на кладбище в Ашкелоне был похоронен 50-летний Эрез Шимони – бывший сотрудник службы внешней разведки "Мосад", погибший в результате катастрофы на озере Маджоре в Италии.

Гроб с телом Шимони был доставлен в Израиль утром 31 мая.

Тем временем правоохранительные органы Италии задержали шкипера перевернувшейся яхты, Клаудио Карминати. Шкипер подозревается в непредумышленном убийстве и в халатности.

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Согласно подозрениям полиции, на борту яхты было 24 человека при максимальной разрешенной загрузке в 15 человек.

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На допросе шкипер заявил, что не знал о приближающемся шторме и не мог предотвратить катастрофу.

Итальянские СМИ также сообщают, что "Мосад" потребовал от властей Италии разъяснений о том, как эта катастрофа стала возможна.

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Напомним, по данным итальянских СМИ, в Ломбардии проходила рабочая встреча ветеранов итальянских и израильских спецслужб по обмену информацией. Однако встреча затянулась так, что израильтяне пропустили свой обратный рейс и были вынуждены задержаться на выходные. Тогда было решено отпраздновать чей-то день рождения на прогулочной лодке.

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В результате внезапного сильного шквала в районе лодки образовался водоворот, перевернувший ее. Большая часть оказавшихся в воде пассажиров добрались до берега самостоятельно. Несколько человек были спасены пришедшими на помощь шкиперами других лодок.

Помимо израильтянина, в результате катастрофы погибли сотрудники итальянских спецслужб – Клаудио Алонзи (62) и Тициана Барноби (53), и жена шкипера лодки, гражданка России Анна Божкова (50).