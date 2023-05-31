В Ашкелоне похоронили погибшего в Италии агента "Мосада", шкипер яхты задержан
Днем в среду, 31 мая, на кладбище в Ашкелоне был похоронен 50-летний Эрез Шимони – бывший сотрудник службы внешней разведки "Мосад", погибший в результате катастрофы на озере Маджоре в Италии.
Гроб с телом Шимони был доставлен в Израиль утром 31 мая.
Тем временем правоохранительные органы Италии задержали шкипера перевернувшейся яхты, Клаудио Карминати. Шкипер подозревается в непредумышленном убийстве и в халатности.
Согласно подозрениям полиции, на борту яхты было 24 человека при максимальной разрешенной загрузке в 15 человек.
На допросе шкипер заявил, что не знал о приближающемся шторме и не мог предотвратить катастрофу.
Итальянские СМИ также сообщают, что "Мосад" потребовал от властей Италии разъяснений о том, как эта катастрофа стала возможна.
Напомним, по данным итальянских СМИ, в Ломбардии проходила рабочая встреча ветеранов итальянских и израильских спецслужб по обмену информацией. Однако встреча затянулась так, что израильтяне пропустили свой обратный рейс и были вынуждены задержаться на выходные. Тогда было решено отпраздновать чей-то день рождения на прогулочной лодке.
В результате внезапного сильного шквала в районе лодки образовался водоворот, перевернувший ее. Большая часть оказавшихся в воде пассажиров добрались до берега самостоятельно. Несколько человек были спасены пришедшими на помощь шкиперами других лодок.
Помимо израильтянина, в результате катастрофы погибли сотрудники итальянских спецслужб – Клаудио Алонзи (62) и Тициана Барноби (53), и жена шкипера лодки, гражданка России Анна Божкова (50).
Гроб с телом погибшего в Италии бывшего сотрудника "Мосада" доставлен в Израиль
Разрешено к публикации имя экс-сотрудника "Мосада", погибшего на встрече ветеранов итальянских и израильских спецслужб