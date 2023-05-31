Разрешено к публикации имя экс-сотрудника "Мосада", погибшего на встрече ветеранов итальянских и израильских спецслужб

Военная цензура разрешила к публикации имя бывшего сотрудника службы внешней разведки "Мосад", погибшего в результате катастрофы на озере Маджоре в Италии: Эрез Шимони (50). Следует отметить, что в итальянской прессе имя погибшего было опубликовано существенно раньше.

Согласно предыдущим публикациям, Шимони, недавно покинувший службу в "Мосаде", считался гением разведки.

Вместе с ним погибли сотрудники итальянских спецслужб – Клаудио Алонзи (62) и Тициана Барноби (53), и жена шкипера лодки, гражданка России Анна Божкова (50).

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По данным итальянских СМИ, в Ломбардии проходила рабочая встреча ветеранов итальянских и израильских спецслужб по обмену информацией. Однако встреча затянулась так, что израильтяне пропустили свой обратный рейс и были вынуждены задержаться на выходные. Тогда было решено отпраздновать чей-то день рождения на прогулочной лодке.

Итальянские власти расследуют подозрение на преступную халатность шкипера, который не только проигнорировал штормовое предупреждение, но и взял на борт 23 человека при максимальной разрешенной загрузке в 15 человек.

В результате внезапного сильного шквала в районе лодки образовался водоворот, перевернувший ее. Большая часть оказавшихся в воде пассажиров добрались до берега самостоятельно. Несколько человек были спасены пришедшими на помощь шкиперами других лодок.

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Также сообщается, что выжившие израильтяне в тот же день были возвращены домой спецрейсом военного самолета. Их итальянских коллег также экстренно забрали с места происшествия.

Некоторые СМИ пишут, что версия о "внезапном шквале" выглядит подозрительно, так как никаких предупреждений со стороны синоптиков 28 мая – в день, когда произошла трагедия – не было. На самом деле, в тот день было выпущено "желтое" штормовое предупреждение, но в воскресный день в муниципалитете Сесто-Календе не было никого, кто бы мог его принять, оно просто автоматически было внесено в протокол. По словам мэра Сесто-Календе, в любом случае, "желтые" предупреждения не требуют от муниципалитета никаких действий, лишь большего внимания, чем при полном штиле. Шкипер мог знать о "желтом" предупреждении, но и для него это не означало никаких запретов.

Иранское агентство Mehr отмечает, что катастрофа на озере Маджоре произошла примерно в первую годовщину гибели полковника "Корпуса стражей исламской революции" Сайяда Ходаи, который был застрелен в Тегеране 22 мая 2022 года. Ходаи отвечал за действия КСИР в Сирии и за теракты и диверсии против Израиля. Он был застрелен двумя киллерами, которым удалось скрыться. Иранские власти тогда возложили ответственность за его ликвидацию на израильский "Мосад".

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