В поселке Шакед проходят похороны убитого в теракте Меира Тамари
Несколько сотен человек провожают в последний путь 32-летнего Меира Тамари, убитого накануне террористами около въезда в поселок Хермеш.
Похороны проходят в поселении Шакед в северной Самарии.
У Тамари осталась жена и двое маленьких детей, трехлетняя девочка и годовалый мальчик.
Напомним, днем 30 мая террористы обстреляли машину, в которой ехал Тамари. Раненый был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Военные ведут розыск террориста. В северной Самарии установлены блокпосты на дорогах.
Террористическая группировка "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа) взяла на себя ответственность за теракт в поселке Хермеш (северная Самария). Заявлено, что нападение осуществили боевики "группы быстрого реагирования" из Туль-Карема. "Батальоны" заявляют, что нападение в Хермеше стало ответом за недавние убийства израильскими военными "их людей".
Названо имя израильтянина, убитого в результате теракта в Самарии: Меир Тамари