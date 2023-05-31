В поселке Шакед проходят похороны убитого в теракте Меира Тамари

Несколько сотен человек провожают в последний путь 32-летнего Меира Тамари, убитого накануне террористами около въезда в поселок Хермеш.

Похороны проходят в поселении Шакед в северной Самарии.

У Тамари осталась жена и двое маленьких детей, трехлетняя девочка и годовалый мальчик.

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Напомним, днем 30 мая террористы обстреляли машину, в которой ехал Тамари. Раненый был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Военные ведут розыск террориста. В северной Самарии установлены блокпосты на дорогах.

Террористическая группировка "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа) взяла на себя ответственность за теракт в поселке Хермеш (северная Самария). Заявлено, что нападение осуществили боевики "группы быстрого реагирования" из Туль-Карема. "Батальоны" заявляют, что нападение в Хермеше стало ответом за недавние убийства израильскими военными "их людей".