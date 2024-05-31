"Коммандос" присоединились к военной операции в Рафиахе. ЦАХАЛ атакует: видео

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в различных районах сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали множество целей в секторе.

Подразделения 98-й дивизии действуют в Джабалии, на севере сектора. Инженерный спецназ "Яалом" уничтожил сотни метров туннелей на востоке города. Бойцы 460-й бригады ликвидировали несколько групп боевиков. В ряде случаев для ликвидации террористов ХАМАСа была задействована авиация.

Бойцы 679-й бригады 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Израильскими ВВС были уничтожены несколько боевиков.

Силы 162-й дивизии продолжают наступление в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. К операции в этом регионе присоединились бойцы "Коммандос", действующие совместно с бойцами бригады "Гивати" – ими за последние сутки были обнаружены ракетные установки и туннельные шахты, уничтожен склад оружия боевиков ХАМАСа. Бойцы бригад "Гивати", "Бислах", 401-й и "Нахаль" развивают наступление в Рафиахе. Ударом с воздуха был ликвидирован боевик "Нухбы" (спецназ ХАМАСа).