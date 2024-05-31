Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 31 мая: минздрав ХАМАСа заявляет о множестве убитых в Аль-Бурейдже

В ночь на 31 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Минздрав ХАМАСа заявляет о множестве убитых в Аль-Бурейдже.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям на севере сектора; ЦАХАЛ нанес удары по целям в Байт-Хануне, есть убитые и раненые; израильская артиллерия обстреливала восточные кварталы Джабалии.

В центре сектора: самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по цели в 9-м квартале Аль-Бурейджа – минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет об 11 убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Ас-Сус в Аль-Бурейдже.

На юге сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 31 мая.

Рано утром 31 мая было разрешено к публикации: за последние сутки в боях на территории сектора Газы погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа. Названы их имена: старшина резерва Адар Гавриэль, 24 года, из Кейсарии, боец ​​6828-го батальона 828-й бригады "Бислах", пал в бою на севере сектора Газы; сержант Йонатан Элиас, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​разведроты бригады "Гивати", пал в бою на юге сектора Газы. Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен офицер ​​разведроты бригады "Гивати".