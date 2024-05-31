Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 31 мая, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 13-24 градусов, в Тель-Авиве – 18-26, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 23-35, в Беэр-Шеве – 16-29, в Мицпе-Рамоне – 15-24, на побережье Мертвого моря – 20-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-26, в Ариэле – 14-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-31, на Голанских высотах – 15-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В субботу-понедельник ожидается повышение температуры. Причем в горных районах (в Иерусалиме, Иудее и Самарии, на севере) будет резкое повышение температуры, на побережье – незначительное.