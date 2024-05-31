ЦАХАЛ: в боях на территории Газы погибли двое военнослужащих

Разрешено к публикации: за последние сутки в боях на территории сектора Газы погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа.

Названы их имена:

- старшина резерва Адар Гавриэль, 24 года, из Кейсарии, боец ​​6828-го батальона 828-й бригады "Бислах", пал в бою на севере сектора Газы

- сержант Йонатан Элиас, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​разведроты бригады "Гивати", пал в бою на юге сектора Газы

Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен офицер ​​разведроты бригады "Гивати".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 293 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 644 военнослужащих ЦАХАЛа.