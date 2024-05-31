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На пляже в Тель-Авиве констатировали смерть подростка, которого вытащили из воды

время публикации: 31 мая 2024 г., 09:24 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 09:29
На пляже в Тель-Авиве констатировали смерть подростка, которого вытащили из воды
Пресс-служба МАДА

Утром в пятницу, 31 мая, на пляже Чарльз Клор в Тель-Авиве из воды вытащили подростка примерно 15 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Отметим, что Средиземное море около израильского побережья сегодня относительно спокойное (волны до 0,7 м). Но, судя по всему, подросток купался в таком месте и в такое время, что спасателей на побережье не было. Кроме того, в районе парка Чарльз Клор нет ни волнорезов, ни островов.

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