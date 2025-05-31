Внимание, розыск: пропала 82-летняя Анета Френкель из Гиватаима

Полиция Израиля обращается к общественности за помощью в поисках пропавшей Анеты Френкель, 82 лет, проживающей по улице Каценельсон в Гиватаиме.

Женщина вышла из дома сегодня, в субботу, 31 мая, в 06:45, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Говорит только по-румынски. Может находиться в церквях в Яффо.

Описание: была одета в свитер, коричневые брюки, на голове платок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят обращаться по телефону 100 – диспетчерская служба полиции Израиля.