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Израиль

Внимание, розыск: пропала 82-летняя Анета Френкель из Гиватаима

Розыск
время публикации: 31 мая 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 13:54
Внимание, розыск: пропала 82-летняя Анета Френкель из Гиватаима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к общественности за помощью в поисках пропавшей Анеты Френкель, 82 лет, проживающей по улице Каценельсон в Гиватаиме.

Женщина вышла из дома сегодня, в субботу, 31 мая, в 06:45, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Говорит только по-румынски. Может находиться в церквях в Яффо.

Описание: была одета в свитер, коричневые брюки, на голове платок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят обращаться по телефону 100 – диспетчерская служба полиции Израиля.

Израиль
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