x
31 мая 2025
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 мая 2025
|
31 мая 2025
|
последняя новость: 12:23
31 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Найден Ицхак из Иерусалима, пропавший три дня назад; у него тепловой удар

Мада
время публикации: 31 мая 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 12:30
Найден Ицхак из Иерусалима, пропавший три дня назад; у него тепловой удар
Chaim Goldberg Flash90

23-летний мужчина потерял сознание в районе Хар-Хома на востоке Иерусалима из-за теплового удара.

Парамедики МАДА при содействии фельдшеров Армии обороны Израиля доставили его в городскую больницу "Адаса Эйн-Керем". Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Полиция сообщила, что молодой человек, Ицхак из Иерусалима (фамилия не сообщалась), пропал около трех дней назад, в последний раз его видели 28 мая, когда он покинул общежитие в Иерусалиме, на улице А-Адмор ми-Буян.

Сообщалось, что у разыскиваемого тяжелая форма аутизма. Он склонен садиться в случайные автобусы и может уехать куда угодно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025

Внимание, розыск: пропал 25-летний аутист Ицхак из Иерусалима