Найден Ицхак из Иерусалима, пропавший три дня назад; у него тепловой удар

23-летний мужчина потерял сознание в районе Хар-Хома на востоке Иерусалима из-за теплового удара.

Парамедики МАДА при содействии фельдшеров Армии обороны Израиля доставили его в городскую больницу "Адаса Эйн-Керем". Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Полиция сообщила, что молодой человек, Ицхак из Иерусалима (фамилия не сообщалась), пропал около трех дней назад, в последний раз его видели 28 мая, когда он покинул общежитие в Иерусалиме, на улице А-Адмор ми-Буян.

Сообщалось, что у разыскиваемого тяжелая форма аутизма. Он склонен садиться в случайные автобусы и может уехать куда угодно.