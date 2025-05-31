Штаб семей заложников: вернуть всех сразу, даже ценой прекращения войны

Штаб семей заложников заявил после ответа ХАМАСа на "план Виткоффа", что "война — это средство, а не самоцель".

"Подавляющее большинство народа Израиля едино в вопросе о возвращении всех 58 похищенных сразу, даже ценой прекращения войны", - заявили в штабе.

В субботу, 31 мая, вечером, по всему Израилю возобновились акции с требованием немедленно вернуть заложников, удерживаемых в секторе Газы. Демонстранты протестуют в Хайфе, Герцлии, Тель-Авиве и других населенных пунктах.