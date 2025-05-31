Штаб семей заложников: вернуть всех сразу, даже ценой прекращения войны
время публикации: 31 мая 2025 г., 20:22 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 21:06
Штаб семей заложников заявил после ответа ХАМАСа на "план Виткоффа", что "война — это средство, а не самоцель".
"Подавляющее большинство народа Израиля едино в вопросе о возвращении всех 58 похищенных сразу, даже ценой прекращения войны", - заявили в штабе.
В субботу, 31 мая, вечером, по всему Израилю возобновились акции с требованием немедленно вернуть заложников, удерживаемых в секторе Газы. Демонстранты протестуют в Хайфе, Герцлии, Тель-Авиве и других населенных пунктах.