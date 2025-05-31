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Израиль

ДТП недалеко от перекрестка Маале-Адумим, 13 пострадавших

Мада
время публикации: 31 мая 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 18:05
ДТП недалеко от перекрестка Маале-Адумим, 13 пострадавших
Пресс-служба МАДА

На шоссе 437, недалеко от перекрестка Маале-Адумим, столкнулись два транспортных средства: автобус и автомобиль с палестинскими номерными знаками. Водитель машины, мужчина примерно 50 лет, получил тяжелые травмы.

Все остальные пострадавшие, 12 пассажиров автобуса, получили легкие травмы. Бригады МАДА доставили пострадавших в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

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