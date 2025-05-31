ДТП недалеко от перекрестка Маале-Адумим, 13 пострадавших

На шоссе 437, недалеко от перекрестка Маале-Адумим, столкнулись два транспортных средства: автобус и автомобиль с палестинскими номерными знаками. Водитель машины, мужчина примерно 50 лет, получил тяжелые травмы.

Все остальные пострадавшие, 12 пассажиров автобуса, получили легкие травмы. Бригады МАДА доставили пострадавших в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.