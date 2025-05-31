ХАМАС подтвердил, что направил посредникам свой ответ относительно "плана Виткоффа"

ХАМАС подтвердил в субботу, 31 мая, что направил посредникам свой ответ относительно "плана Виткоффа".

Источники сообщили "Аш-Шарк аль-Аусат", что ХАМАС провел обширные консультации с лидерами палестинских фракций в Катаре и Бейруте с целью выработки единой палестинской позиции.

Источники указали, что ответ руководства ХАМАСа и других фракций можно охарактеризовать как положительный, хотя он содержит некоторые оговорки, которые необходимо учесть для его успешной реализации. По мнению источников, сделка, скорее всего, будет принята сторонами, "если у Америки будет искреннее желание надавить на Израиль".

Источник, близкий к ХАМАСу, признался Ynet, что высокопоставленным должностным лицам ХАМАСа трудно "согласиться или не согласиться" с планом Виткоффа. План, по сути, включает освобождение 10 живых заложников и 18 тел в два этапа в течение одной недели. Наряду с этим, в документе предусмотрено 60-дневное прекращение огня, в течение которого будут проведены переговоры о прекращении войны, а также освобождение 125 пожизненно заключенных, 1111 террористов из Газы и 180 тел террористов.

Террористическая организация, как ожидается, потребует улучшения условий предложения Виткоффа, при этом наиболее важным условием будет возвращение солдат ЦАХАЛа туда, где они находились до возобновления боевых действий. Кроме того, от США потребуется гарантии прекращения боевых действий, без этого ХАМАС не согласится на новую сделку.

В Саудовской Аравии также сообщили, что еще одним условием станет изменение сроков освобождения заложников: ХАМАС требует, чтобы освобождения осуществлялись в течение всех 60 дней, как в предыдущих сделках, а не всех сразу в первую неделю.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что стороны очень близки к соглашению о сделке по заложникам и прекращению огня в Газе.

По его словам, "ХАМАС и Израиль очень близки к соглашению. Мы сообщим вам об этом в течение дня или, возможно, завтра".

Ранее ХАМАС опубликовал заявление, в котором говорится, что организация консультируется с другими палестинскими фракциями по поводу предложения о прекращении огня, полученного от специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, Стива Виткоффа.

Также заявление с упоминанием плана Виткоффа было сделано министром обороны Исраэлем Кацем.

"Мы прежде всего обязаны защитить наших героических солдат срочной и резервной службы, это важнее любого другого соображения. После ликвидации террористов и зачистки территории ЦАХАЛ устранит любую угрозу по модели Рафиаха", – сказал министр обороны. И добавил: "Таким образом мы достигнем целей войны: освобождение всех заложников при одновременном разгроме ХАМАСа. Убийцам из ХАМАСа придется выбирать: принять условия "сделки Виткоффа" для освобождения заложников – или быть уничтоженными".

Детали "плана Виткоффа", по версии Reuters, таковы: предлагается 60-дневное прекращение огня и освобождение 28 израильских заложников, живых и мертвых (ранее говорилось о 10 живых и телах погибших), в первую неделю в обмен на освобождение 1236 палестинских заключенных (список пока не публикуется) и выдачу останков 180 убитых палестинцев (идет ли речь о террористах или мирных гражданах, в публикации не сказано, но, по всей видимости, имеются в виду останки ликвидированных террористов, которые удерживаются на территории Израиля).

План США предусматривает, что ХАМАС освободит последних 30 из 58 оставшихся израильских заложников после того, как будет достигнуто соглашение с Израилем о постоянном прекращении огня. При этом Израиль должен дать обязательство о поэтапном выводе войск из сектора.

Как только ХАМАС утвердит этот план, будет активизирована отправка в Газу гуманитарной помощи.