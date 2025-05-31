Источник: требования ХАМАСа крайне далеки от предложения Израиля

Высокопоставленный источник сообщил, что после углубленного анализа ответа ХАМАСа на новое предложение, переданное посланником США Стивом Виткоффом, становится ясно, что требования, выдвинутые террористической организацией, очень далеки от предложения Израиля.

Среди требований ХАМАСа: прекращение огня на срок до семи лет, полный вывод ЦАХАЛа со всех территорий, оккупированных с марта, возвращение к прежнему формату распределения гуманитарной помощи.

"Это не ответ, это закрывание дверей для переговоров", – резюмировал источник.