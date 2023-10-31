adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 25°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
25 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 4.055 ₪ 4.293 ₪
Иерусалим:
19 - 25°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
25 - 33°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ взорвал дом одного из лидеров ХАМАСа Салаха аль-Арури

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ЦАХАЛ взорвал дом одного из лидеров ХАМАСа Салаха аль-Арури
    Соцсети

    Утром во вторник, 31 октября, инженерное подразделение ЦАХАЛа взорвало в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом, Самария) дом одного из лидеров террористической организации ХАМАС Салаха аль-Арури (видео).

    Операция по подготовке и подрыву заняла несколько часов.

    27 октября командующий Центральным округом ЦАХАЛа подписал приказ о конфискации и сносе дома Салаха аль-Арури в деревне Арура.

    adv_12 m_ar_1

    В ночь на 21 октября израильский спецназ захватил этот дом в Аруре. Утром местные жители увидели на фасаде этого дома вывеску с израильским флагом, портретом Салаха аль-Арури и надписью на арабском: "Здесь находился дом Салаха аль-Арури, который стал штаб-квартирой Абу Намара – из израильского ШАБАКа". Сообщение об этом и фото дома с вывеской публиковались в телеграм-канале "NEWSru: Израиль и мир".

    adv_13 incontent_1

    Салах аль-Арури. Краткая справка

    Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считается основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

    adv_14 m_ar_2

    В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

    adv_15 incontent_2

    17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уедет за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

    Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАСа, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорит на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАСа, посетившей сектор Газы.

    adv_16 m_ar_3

    Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАСа, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

    adv_17 incontent_3

    После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

    В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре 2017-го он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС. В последние годы участвовал в переговорах в Египте, Иране и России. Считается одним из самых влиятельных людей в руководстве ХАМАСа.

    adv_18 m_ar_4

    Считается одним из "архитекторов" массированного нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Живет преимущественно в Бейруте.

    adv_19 incontent_4

    adv_20 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Октября 2023
    Источники в ПА: ЦАХАЛ вошел в деревню Арура, готовится разрушение дома одного из лидеров ХАМАСа Салаха аль-Арури
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Октября 2023
    Подписан приказ о разрушении дома лидера ХАМАСа Салаха аль-Арури
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Октября 2023
    Израильский спецназ захватил дом Салаха аль-Арури в Самарии и "украсил" его вывеской
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1
    adv_24 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:35 25-й день войны в Израиле. Хронология событий
    09:31 Координатор коалиции призвал сформировать заново госбюджет на 2024 год
    08:58 Тревога в Эйлате: были слышны взрывы, возможно отражена попытка вторжения беспилотников
    08:35 Объявлено о ликвидации командира батальона "Бейт Лахия" ХАМАСа
    08:23 ТАУ выплатит своим студентам на резервистской службе по 1000 шекелей
    08:09 Минфин опубликовал черновик программы компенсаций бизнесам
    07:59 ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 300 целей. Видео
    07:52 ЦАХАЛ взорвал дом одного из лидеров ХАМАСа Салаха аль-Арури
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom