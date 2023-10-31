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    В Израиле

    Война Израиля против террора. Выскажите ваше мнение

    время публикации: | последнее обновление:
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    Война Израиля против террора. Выскажите ваше мнение
    Фото: Алла Гаврилова/NEWSru.co.il     Война Израиля против террора. Выскажите ваше мнение
    Yonatan Sindel/Flash90

    Более трех недель идет война против террора, которая началась рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы. В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.

    Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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    Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются. По территории Израиля из Газы, Ливана и Сирии были выпущены многие тысячи ракет, террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

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    Примерно полмиллиона израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

    Война продолжается. Она может оказаться длительной. Не исключено, что она станет более масштабной.

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    Редакция NEWSru.co.il не спешила с проведением опросов общественного мнения, понимая эмоциональное состояние наших читателей. Сейчас, по прошествии более трех недель войны, мы считаем возможным и даже необходимым провести такой опрос.

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    Война Израиля против террора. Выскажите ваше мнение
    (вам предстоит ответить на 31 вопрос)

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