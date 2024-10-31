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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по командным пунктам подразделений "Азиз" и "Радуан" в Ливане

время публикации: 31 октября 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 20:07
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по командным пунктам подразделений "Азиз" и "Радуан" в Ливане
AP Photo/Mohammed Zaatari

Самолеты ЦАХАЛа, опираясь на данные военной разведки, нанесли удары по командным пунктам и объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Аль-Хауш на юге Ливана.

Целями удара, в частности, были объекты, принадлежащие подразделениям "Азиз" и "Раудан".

В ЦАХАЛе подчеркивают, что "Хизбалла" систематически использует гражданские районы по всей территории Ливана для террористической деятельности, при этом боевики организации скрываются среди гражданского населения.

Перед атакой ЦАХАЛ принял специальные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, в частности, жители районов, где находились объекты "Хизбаллы", были заранее предупреждены об атаке.

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