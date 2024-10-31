Допрос сотрудника UNRWA: ХАМАС использует наши машины для перевозки оружия и боевиков

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись показаний сотрудника Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), который рассказывает о том, что боевики палестинской террористической организации ХАМАС свободно и очень активно пользуются ресурсами UNRWA для террористической деятельности. В частности, они используют автомобили UNRWA для перевозки и защиты террористов.

Допрос проводит следователь 504 подразделения (военная разведка). В опубликованном видео лицо дающего показания сотрудника UNRWA размыто, а голос до неузнаваемости изменен, его имя, которое он называет на допросе по просьбе следователя, также удалено. Сотрудник UNRWA рассказывает, что он живет и работает в Джабалии, и что во время войны он продолжал работать в UNRWA, где он служит охранником.

По его словам, с начала войны объекты агентства UNRWA были заняты боевиками ХАМАСа: "Они же наше правительство, ХАМАС, – говорит он, разводя руками. – Они пришли и все забрали. Все забрали – ну, как они всегда делают". "Силой?" – уточняет следователь. "Естественно. Все это видели. Это же даже не скрывается".

Далее следователь спрашивает, зачем активисты ХАМАС забрали машины агентства, на которых символика UNRWA. "Потому что в них грузы, это товары для людей. Разные товары, предназначенные для людей. Они (ХАМАС) просто пришли и все забрали, – рассказывает сотрудник агентства. – И начали забирать эти машины, начали забирать груз из этих машин, а потом распространяли эти товары уже частным образом".

"После того, как они силой забирают все у официальных сотрудников (UNRWA), дальше они уже делают с отобранным все, что им захочется. Но все это они делают насильно, – подчеркивает охранник UNRWA. – Силой забирают, не по желанию сотрудников (UNRWA)".

Далее следователь напоминает, что ХАМАС располагает множеством джипов. Зачем им нужны джипы Агентства ООН по помощи палестинским беженцам? "Чтобы они могли в них ездить, – объясняет допрашиваемый. – Ведь война продолжается, это для них способ защищать себя. Чтобы они могли спокойно передвигаться, перевозить разные вещи. Чего там думать-то, они и думают, что когда они садятся в машину UNRWA, и ездят в ней, и перевозят в ней всякое, поставки делают, то в этот момент они защищены. Они чувствуют себя в безопасности, ведь это машины агентства".

Пресс-служба ЦАХАЛ отмечает, что в ходе боевых действий в районе Джабалии военнослужащие, полевые следователи и сотрудники подразделения 504 совместно с координаторами и следователями ШАБАК проверяли проверку палестинцев, которые получили, наконец, возможность эвакуироваться с севера сектора Газы из зоны боевых действий на юг. Во время допроса десятки человек рассказали, что ХАМАС оказывал на них давление и угрожал им, запрещая им эвакуироваться.

В Джабалии находится высокая концентрация боевиков ХАМАСа и других террористических группировок. ЦАХАЛ прилагает существенные усилия для организации безопасной эвакуации гражданских. К настоящему моменту задержаны сотни террористов, которые во время допросов дают важную информацию, помогающую обнаружению террористических целей и оптимизации боевых действий.

Некоторые из задержанных террористов принимали участие в резне 7 октября, среди них террористы "Нухбы", стрелки, снайперы и многие другие. Террористы массово сдаются в плен, что в ЦАХАЛе называют свидетельством разрушения ХАМАСа.