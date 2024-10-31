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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в секторе Газы были атакованы десятки целей. Видео

время публикации: 31 октября 2024 г., 08:43 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 08:44
ЦАХАЛ: за сутки в секторе Газы были атакованы десятки целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что силы 162-й и 252-й дивизий, а также дивизии "Газа", продолжают действовать против террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

В Джабалии, на севере сектора, за последние сутки были атакованы десятки объектов террористической инфраструктуры и склады оружия.

В центре сектора силы ЦАХАЛа уничтожили объект по производству оружия и военную инфраструктуру.

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