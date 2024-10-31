ЦАХАЛ: за сутки в секторе Газы были атакованы десятки целей. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что силы 162-й и 252-й дивизий, а также дивизии "Газа", продолжают действовать против террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

В Джабалии, на севере сектора, за последние сутки были атакованы десятки объектов террористической инфраструктуры и склады оружия.

В центре сектора силы ЦАХАЛа уничтожили объект по производству оружия и военную инфраструктуру.