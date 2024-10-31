x
31 октября 2024
|
последняя новость: 06:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2024
|
31 октября 2024
|
последняя новость: 06:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 31.10.2024: убиты несколько боевиков

время публикации: 31 октября 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 06:30
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 31.10.2024: убиты несколько боевиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 31 октября действовали около Шхема (в Урифе, Байт-Фурике, Салеме, Руджибе), в Туль-Кареме и Нур аш-Шамсе (к востоку от Туль-Карема), в Калькилии, около Рамаллы (в Бейтунии, Аль-Бире), около Хеврона (в Дуре).

Происходили вооруженные столкновения. Есть убитые и раненые с палестинской стороны в Нур аш-Шамсе, Туль-Кареме, Байт-Фурике.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 31 октября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2024

391-й день войны: в Туль-Кареме уничтожен лидер боевиков ХАМАСа. Хронология