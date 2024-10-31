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Израиль

Падение ракеты около 79-й трассы: двое убитых, один раненый

время публикации: 31 октября 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 16:10

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: в результате падения ракеты около 79-й трассы, на севере Израиля, пострадали три человека.

Двое раненых, женщина около 60 лет и мужчина около 30 лет, были в критическом состоянии, позже была констатирована их смерть. Мужчина примерно 70 лет ранен легко, он направлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Информация уточняется.

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