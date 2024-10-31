Три морские черепахи биссы, 27 лет жившие в Подводной обсерватории Эйлата, выпущены в море

В рамках совместного проекта Подводной обсерватории Эйлата и Управления заповедников и парков по восстановлению популяции бисс – вида морских черепах, который также называется "настоящая каретта" (Eretmochelys imbricata) и находится под угрозой глобального исчезновения – три самки биссы, которые в течение 27 лет обитали в Подводной обсерватории в Эйлате, были выпущены на свободу в акваторию заповедника Хоф а-Альмогим (Коралловый берег) в Эйлате.

На панцирях черепах были укреплены спутниковые передатчики, по которым ученые будут отслеживать их передвижения и следить за их состоянием. "После многих лет кормления, выращивания и ухода за этими черепахами мы достигли волнующего этапа – освобождения их на природу, – рассказал доктор Авив Леви, научный руководитель Парка подводной обсерватории Эйлата. – И хотя мы выпускаем их из района обсерватории, они останутся дома, в Эйлатском заливе, и я надеюсь, мы сможем продолжать наблюдать за ними в природе.

Авив Леви рассказал, что в период пребывания в Подводной обсерватории черепах обильно кормили моллюсками, морской рыбой и специализированным кормом, адаптированным к их естественному природному рациону. Они жили в общем бассейне с зелеными морскими черепахами и биссами, а также с рыбами различных видов.

При сотрудничестве с Центром спасения морских черепах Подводная обсерватория Эйлата участвует в проекте по возвращению вида бисс, находящегося под угрозой исчезновения во всем мире. Проект восстановления популяции бисс в Эйлатском заливе рассчитан на много лет.