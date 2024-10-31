Печальная статистика купального сезона: за лето утонули 54 человека

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" в последний день купального сезона подвела его итоги. В этом году в различных водоемах и водных резервуарах Израиля утонули 54 человека (для сравнения, в прошлом году утонул 51 человек).

Всего из воды в текущем купальном сезоне были извлечены 366 утопающих и утонувших: 54 из них, как было сказано выше, погибли, восемь утопающих были спасены в критическом состоянии, им потребовалась реанимация, 17 человек извлечены из воды в тяжелом состоянии, 32 – в состоянии средней степени тяжести, 255 пострадали легко. Смерть 27 человек была констатирована на месте происшествия, еще 27 скончались в больницах.

По данным МАДА, в 2024 году в ходе купального сезона из воды были извлечены на 37,5% человек больше, чем годом ранее: в 2023 году из 266 утопающих, которым сотрудники МАДА оказывали помощь, 51 человек погиб, 11 были реанимированы и госпитализированы в критическом состоянии, 17 – в тяжелом состоянии, 33 – в состоянии средней степени тяжести, и 54 человека пострадали легко.

189 случаев произошли на Средиземном море, 28 человек были спасены из Мертвого моря, 26 утопающих были извлечены из Кинерета, 12 – из Красного моря, 52 человека – из общественных бассейнов, 43 – из частных бассейнов, восемь человек тонули в бассейнах при циммерах, один человек – в декоративном бассейне, четверо – в водохранилищах, и по одному случаю зафиксировано в реках Яркон и Иордан и в природном источнике Сахне.

76% получивших медицинскую помощь были мужчины, 26% – женщины. Наиболее уязвимая группа это дети: 26% утопающих в нынешнем купальном сезоне были в возрасте до 10 лет. 18% – в возрасте 10-19 лет, 17% – в возрасте 20-29 лет, 10,5% – в возрасте 30-39 лет, 6,5% – в возрасте 40-49 лет, 5,5% – в возрасте 50-59 лет, 5% – в возрасте 60-69 лет, 7,5% – в возрасте 70-79 лет, и 4% пострадавших на воде были старше 80-летнего возраста.

Самым юным утопающим был девятимесячный ребенок, которого спасли в частном бассейне в Модиин-Илите, малыш не пострадал и был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. Самыми пожилыми были мужчина и женщина в возрасте 90 лет, утонувшие в Средиземном море в Бат-Яме и в Нетании.