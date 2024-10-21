В тель-авивском бассейне едва не утонул пожилой мужчина, он в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте около 70 лет едва не утонул в бассейне в районе "Афека" в Тель-Авиве. К моменту прибытия медиков "Маген Давид Адом" пострадавшего уже вытащили из воды, он был без сознания.

Оказав мужчине неотложную помощь, его отправили в больницу в тяжелом состоянии, мужчина введен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственного дыхания.