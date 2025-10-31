Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 31 октября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Солнечно. Во второй половине дня усилится северный ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 17-32, в Хайфе – 19-31, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 16-33, на побережье Мертвого моря – 24-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-30, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-34, на Голанских высотах – 18-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-вторник – без существенных изменений. Жарко, без осадков.