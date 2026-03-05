6-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует в Иране и Ливане, слухи о наступлении курдов

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые пять дней войны ЦАХАЛом были атакованы около 1000 целей в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов (применены около 5000 бомб и ракет), уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за пять дней войны атаковала свыше 2000 целей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 12 человек: 11 израильтян и филиппинка. На данный момент опубликованы имена десяти погибших: это Марина Балеева, 68 лет, скончалась от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище; волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац; Габриэль Барух Ревах; Йосеф (Йоси) Коэн и его жена Блория Коэн; 16-летний Яаков Битон; 15-летняя Авигил Битон; 13-летняя Сара Битон.Также в первый день войны погибла гражданка Филиппин Мэри Энн В. Де Вера, не бросившая пожилую женщину, за которой ухаживала. Кроме того, сообщалось, что по дороге в убежище в Тель-Авиве получил тяжелую травму головы и скончался 102-летний мужчина.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что с начала войны (28 февраля) в больницы были доставлены 458 пострадавших – в их числе двое тяжелораненых, шесть – в состоянии средней тяжести. Отмечается, что 315 человек получили травмы по дороге в укрытия.

Армия США сообщает о шести погибших военнослужащих.

КСИР и "Хизбалла" 4 марта, скоординировав свои действия, впервые совместно осуществили обстрел израильской территории.

6-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 05.03.2026

01:00

Армия обороны Израиля начала новую волну атак на инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в Бейруте, заявляет ЦАХАЛ.

Поступило сообщение о еще одном израильском авиаударе в Дахии.

Ливанский телеканал MTV сообщает, что израильские ВВС нанесли точечный ракетный удар по квартире в районе Дахия, на юге Бейрута. Жители этого дома не были заранее извещены ЦАХАЛом о предстоящей атаке.

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило о перехвате трех крылатых ракет в районе города Аль-Хардж, недалеко от Эр-Рияда. Сведений об ущербе не поступало.

Израильские ВВС атаковали цель в районе Дахия на юге Бейрута, а также цели в деревнях Тулин и Мадждаль-Салем на юге Ливана, передают ливанские СМИ.

00:00

Иранское агентство Tasnim заявляет, что израильские ВВС вечером 4 марта атаковали здание мэрии в Букане, в провинции Западный Азербайджан, на северо-западе Ирана. В сообщении Tasnim приводятся сомнительные данные о сотнях убитых и раненых в результате этого удара и утверждается, что погибли мирные граждане. Отметим, что агентство Tasnim, как и многие другие иранские СМИ, по сути во время войны стало рупором пропаганды "Корпуса стражей исламской революции" и распространяет заведомо ложную информацию – как о потерях среди мирных граждан в Иране, так и о потерях американских и израильских военных. Однако сам факт ударов по целям в Букане предварительно подтверждается другими источниками.

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов около границы с Ливаном. Проникновение БПЛА.

Представитель Армии обороны Израиля на арабском языке выступил с экстренным предупреждением для жителей района Дахия и района Харет-Харик в Бейруте: ожидается удар ЦАХАЛа по целям в этих районах.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Зафиксировано проникновение БПЛА из Ливана. Работает ПВО.

Телеканал Rudaw, вещающий из Иракского Курдистана, сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя иранской курдской оппозиции, что, вопреки сообщению Fox News, наземное наступление на Иран еще не началось.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" отрицает сообщения о проникновении курдских ополченцев на территорию Ирана по суше и подчеркивает, что "эти сообщения направлены на подрыв безопасности и стабильности в Иране". Любая попытка проникновения будет встречена жестким ответом", – говорится в заявлении КСИР.

Американские и израильские СМИ сообщили, что тысячи курдских бойцов из Иракского Курдистана перешли границу и начали наземные действия в Иране. Утверждается, что речь идет о "наземной наступательной операции" против сил и объектов иранского режима. В частности, об этом сообщает телеканал Fox News. Официального подтверждения со стороны США, правительства Ирака, властей Иранского Курдистана или Тегерана на момент публикации нет. Из Ирака сообщают, что США направляют военную помощь курдам в международный аэропорт Багдада. По данным Reuters, вскоре после начала наземной операции иранский беспилотник атаковал лагерь курдской оппозиции в Иракском Курдистане.