Глава ШАБАКа: протесты могут перерасти в нападения

Глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар прокомментировал беспорядки, происходившие накануне в Иерусалиме в ходе акций протеста противников правительства.

"Призывы к насилию, появляющиеся в социальных сетях, а также некоторые сцены, которые мы видели в Иерусалиме этой ночью, выходят за рамки легитимного протеста, осложняют задачу по поддержанию общественного порядка, могут привести к столкновению с силами безопасности и даже к нападению на охраняемые фигуры (высокопоставленных чиновников). Есть четкая грань между легитимным протестом и незаконным протестом, сопровождающимся насильственными действиями. Мы являемся свидетелями вызывающей обеспокоенность тенденции перехода общественной дискуссии на тот уровень, на котором нам ни в коем случае нельзя находиться".