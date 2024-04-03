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Израиль

Глава ШАБАКа: протесты могут перерасти в нападения

время публикации: 03 апреля 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 09:29
Глава ШАБАКа: протесты могут перерасти в нападения
Flash90/Chaim Goldberg

Глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар прокомментировал беспорядки, происходившие накануне в Иерусалиме в ходе акций протеста противников правительства.

"Призывы к насилию, появляющиеся в социальных сетях, а также некоторые сцены, которые мы видели в Иерусалиме этой ночью, выходят за рамки легитимного протеста, осложняют задачу по поддержанию общественного порядка, могут привести к столкновению с силами безопасности и даже к нападению на охраняемые фигуры (высокопоставленных чиновников). Есть четкая грань между легитимным протестом и незаконным протестом, сопровождающимся насильственными действиями. Мы являемся свидетелями вызывающей обеспокоенность тенденции перехода общественной дискуссии на тот уровень, на котором нам ни в коем случае нельзя находиться".

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