ЦАХАЛ в Газе в ночь на 3 апреля: удары по целям на юге сектора, интенсивность операции снизилась

В ночь на 3 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на юге сектора. Сообщений об ударах по целям на севере и в центре сектора не поступало.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям около больницы "Насер" в Хан-Юнисе; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в центре и на западе Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 3 апреля.

Сигнал тревоги "Цева адом" рано утром был слышен в районе Кисуфим, около границы сектора Газы. Зафиксирован обстрел израильской территории.

Отметим, что вторую ночь подряд складывается впечатления о снижении интенсивности боевых действий в Газе. Это может быть связано с расследованием обстоятельств ошибочного удара ЦАХАЛа по автомобилю благотворительной международной организации World Central Kitchen.