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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 20 подозреваемых

время публикации: 03 апреля 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 11:33
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 20 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

3 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 20 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Фундуке, Фарахе, Аль-Бире, Азарии. Конфискованы оружие и боеприпасы, а также деньги, предназначавшиеся для финансирования террора.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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