За протест и против насилия. Политики комментируют столкновения в Иерусалиме

В политической системе продолжают комментировать столкновения, имевшие место накануне возле дома главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Мы не можем соглашаться с проявлениями насилия с любой стороны. Нельзя сквозь пальцы смотреть на игнорирование распоряжений полиции, на прорыв турникетов, как это было накануне в Иерусалиме. Протест легитимен, боль понятна, но необходимо оставаться в рамках закона и установленных правил".

В аналогичном духе высказался министр от "Махане Мамлахти" Хили Трупер. "Насильственный протест может развалить государство Израиль, – сказал он. – Разногласия и протест, разумеется, могут быть частью нашей жизни, но все меньше израильтян поддерживают действия, которые ведут к расколу и ненависти. Наполнение улиц ненавистью в качестве ответа на ненависть, которая идет от некоторых фигур, облеченных властью – это очень плохая идея. Есть очень много причин для возмущения, но нельзя возвращаться к тому языку и тому стилю, которые царствовали тут до 7 октября".

Бывший депутат Кнессета Яир Голан в интервью радиостанции 103FM подверг слова Трупера резкой критике. "Трупер оторван от реальности, вероятно надо спасти его с той планеты, на которой он находится, и вернуть на Землю. В реальности, мы имеем дело с правительством, которое представляет собой угрозу для безопасности государства. Трупер – часть этого правительства. Нет стратегии выхода из войны, нет целей войны, нет предложений о дальнейших шагах. Страна в тупике, и Трупер – прямой участник процесса заведения страны в тупик", – заявил Голан, являющийся кандидатом на пост главы партии "Авода".

За пределами политической системы также критикуют насильственные действия со стороны демонстрантов в Иерусалиме.

Представители штаба протеста хайтекистов заявили, что право каждого израильтянина протестовать не может подвергаться сомнению, но необходимо воздерживаться от каких-либо проявлений насилия. "Такие действия наносят удар по справедливым целям протеста", – заявили в штабе.

Как сообщалось ранее, глава Общей службы безопасности ШАБАК Ронен Бар также высказал опасение по поводу насильственных форм протеста. "Есть четкая грань между легитимным протестом и незаконным протестом, сопровождающимся насильственными действиями. Мы являемся свидетелями вызывающей обеспокоенность тенденции перехода общественной дискуссии на тот уровень, на котором нам ни в коем случае нельзя находиться", – заявил Бар.