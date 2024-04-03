Силы ЦАХАЛа в ночь на 3 апреля действовали в Шхеме, Калькилии, около Рамаллы, Хеврона, Тубаса

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 апреля действовали в Шхеме, в Калькилии и около Калькилии (в Кафр-Каддуме), около Рамаллы (в Кибии, Бейтунии, Аль-Бире), около Хеврона (в Аль-Аррубе, Идне, Ятте), а также в Зубубе (северо-западней Дженина) и Аль-Фараа (к югу от Тубаса).

Происходили столкновения. Сообщалось о пострадавших с палестинской стороны. В сторону КПП около Каландии, к югу от Рамаллы, было брошено самодельное взрывное устройство.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 апреля.