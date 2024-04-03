x
03 апреля 2024
|
последняя новость: 06:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2024
|
03 апреля 2024
|
последняя новость: 06:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 3 апреля действовали в Шхеме, Калькилии, около Рамаллы, Хеврона, Тубаса

время публикации: 03 апреля 2024 г., 06:12 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 06:13
Силы ЦАХАЛа в ночь на 3 апреля действовали в Шхеме, Калькилии, около Рамаллы, Хеврона, Тубаса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 апреля действовали в Шхеме, в Калькилии и около Калькилии (в Кафр-Каддуме), около Рамаллы (в Кибии, Бейтунии, Аль-Бире), около Хеврона (в Аль-Аррубе, Идне, Ятте), а также в Зубубе (северо-западней Дженина) и Аль-Фараа (к югу от Тубаса).

Происходили столкновения. Сообщалось о пострадавших с палестинской стороны. В сторону КПП около Каландии, к югу от Рамаллы, было брошено самодельное взрывное устройство.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 апреля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2024

180-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2024

ЦАХАЛ в Газе в ночь на 3 апреля: удары по целям на юге сектора, интенсивность операции снизилась
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2024

"Автомобильный теракт" возле поселка Кохав-Яир, есть раненые