Очередной обстрел израильской территории из Ливана

В 10:00 3 апреля в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи, около границы с Ливаном, была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Предыдущий обстрел примерно в том же районе был зафиксирован в 8:53.

Ранее ливанские источники сообщали, что утром 3 апреля боевиками были обстреляны позиции ЦАХАЛа в районе горы Дов. Сведений о пострадавших не поступало.

Примерно в то же время ливанские источники передали, что ЦАХАЛ нанес удары по целям в районах Айта аш-Шааб и Рамиа, на юге Ливана.