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Израиль

Очередной обстрел израильской территории из Ливана

время публикации: 03 апреля 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 10:11
Очередной обстрел израильской территории из Ливана
AP Photo/Kara Durrette

В 10:00 3 апреля в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи, около границы с Ливаном, была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Предыдущий обстрел примерно в том же районе был зафиксирован в 8:53.

Ранее ливанские источники сообщали, что утром 3 апреля боевиками были обстреляны позиции ЦАХАЛа в районе горы Дов. Сведений о пострадавших не поступало.

Примерно в то же время ливанские источники передали, что ЦАХАЛ нанес удары по целям в районах Айта аш-Шааб и Рамиа, на юге Ливана.

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