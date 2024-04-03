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Израиль

Третья тревога около границы с Ливаном за день: ракетный обстрел

время публикации: 03 апреля 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 10:20
Третья тревога около границы с Ливаном за день: ракетный обстрел
David Cohen/Flash90

В 10:16 3 апреля в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи, около границы с Ливаном, была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Это была третья тревога на северной границе за сегодняшний день.

Предыдущие обстрелы примерно в том же районе были зафиксированы в 8:53 и в 10:00.

Ранее ливанские источники сообщали, что утром 3 апреля боевиками были обстреляны позиции ЦАХАЛа в районе горы Дов. Сведений о пострадавших не поступало.

Примерно в то же время ливанские источники передали, что ЦАХАЛ нанес удары по целям в районах Айта аш-Шааб и Рамиа, на юге Ливана.

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