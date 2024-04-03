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Израиль

ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали десятки целей в Газе. Видео

время публикации: 03 апреля 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 10:10
ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали десятки целей в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

98-я дивизия ЦАХАЛа продолжает боевые действия в районе Аль-Амаль и Абасан в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

Бойцы 7-й бригады обнаружили в районе Хан-Юниса большое количество оружия. Уничтожены инфраструктура террора и склады боеприпасов. В районе Аль-Амаль бойцы ликвидировали и арестовали нескольких боевиков. Для нанесения ударов была задействована авиация.

Бойцы бригады "Гивати" в ближнем бою ликвидировали группу террористов в районе Аль-Амаль. Были задействованы танки.

ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали несколько зданий и туннелей террористов, а также десятки объектов террористической инфраструктуры.

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