ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали десятки целей в Газе. Видео

98-я дивизия ЦАХАЛа продолжает боевые действия в районе Аль-Амаль и Абасан в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

Бойцы 7-й бригады обнаружили в районе Хан-Юниса большое количество оружия. Уничтожены инфраструктура террора и склады боеприпасов. В районе Аль-Амаль бойцы ликвидировали и арестовали нескольких боевиков. Для нанесения ударов была задействована авиация.

Бойцы бригады "Гивати" в ближнем бою ликвидировали группу террористов в районе Аль-Амаль. Были задействованы танки.

ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали несколько зданий и туннелей террористов, а также десятки объектов террористической инфраструктуры.