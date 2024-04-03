В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

Вечером 3 апреля пользователи WhatsApp в Израиле столкнулись с проблемами в его работе. Первые сообщения о сбое появились около 21:15 по ближневосточному времени.

Про данным сервиса Downdetector, 56% жалоб пользователей касаются работы мобильного приложения, 16% – сообщают, что месседжер не может подключиться к сети, сообщая об отсутствии интернета.

Проблемы также испытывают пользователи в Европе и США.

Около 21:40 работа мессенджера постепенно начала восстанавливаться.