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Израиль

В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

время публикации: 03 апреля 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 22:05
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
AP Photo/Patrick Sison, File

Вечером 3 апреля пользователи WhatsApp в Израиле столкнулись с проблемами в его работе. Первые сообщения о сбое появились около 21:15 по ближневосточному времени.

Про данным сервиса Downdetector, 56% жалоб пользователей касаются работы мобильного приложения, 16% – сообщают, что месседжер не может подключиться к сети, сообщая об отсутствии интернета.

Проблемы также испытывают пользователи в Европе и США.

Около 21:40 работа мессенджера постепенно начала восстанавливаться.

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