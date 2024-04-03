В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
время публикации: 03 апреля 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 22:05
Вечером 3 апреля пользователи WhatsApp в Израиле столкнулись с проблемами в его работе. Первые сообщения о сбое появились около 21:15 по ближневосточному времени.
Про данным сервиса Downdetector, 56% жалоб пользователей касаются работы мобильного приложения, 16% – сообщают, что месседжер не может подключиться к сети, сообщая об отсутствии интернета.
Проблемы также испытывают пользователи в Европе и США.
Около 21:40 работа мессенджера постепенно начала восстанавливаться.
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