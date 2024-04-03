Учителя, работающие с школьниками в группе риска, объявили забастовку

Рабочий комитет учителей программы ХИЛА, занимающейся работой со школьниками в группе риска, объявили забастовку с требованием о повышении заработной платы, не менявшейся с 2018 года.

Следует отметить, что учителя данной программы не являются работниками министерства просвещения, а работают через внешнего подрядчика. В общей сложности речь идет о 1200 учителях, работающих с 8000 учениками, бросившими школы и выпавшими из системы просвещения.

На текущий момент их заработная плата приблизительно на 20% ниже, чем зарплата учителей старших классов, и многим из них не оплачиваются месяцы каникул.