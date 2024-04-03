x
03 апреля 2024
|
последняя новость: 21:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2024
|
03 апреля 2024
|
последняя новость: 21:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Учителя, работающие с школьниками в группе риска, объявили забастовку

время публикации: 03 апреля 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 21:26
Учителя, работающие с школьниками в группе риска, объявили забастовку
Photo by Kobi Gideon / Flash90.

Рабочий комитет учителей программы ХИЛА, занимающейся работой со школьниками в группе риска, объявили забастовку с требованием о повышении заработной платы, не менявшейся с 2018 года.

Следует отметить, что учителя данной программы не являются работниками министерства просвещения, а работают через внешнего подрядчика. В общей сложности речь идет о 1200 учителях, работающих с 8000 учениками, бросившими школы и выпавшими из системы просвещения.

На текущий момент их заработная плата приблизительно на 20% ниже, чем зарплата учителей старших классов, и многим из них не оплачиваются месяцы каникул.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 марта 2024

Всеизраильский ученический совет объявил забастовку в средних школах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 марта 2024

Организация учителей старших классов угрожает забастовкой