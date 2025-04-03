На 4-й трассе тяжело травмирована девушка, ехавшая на мотоцикле

Днем 3 апреля на 4-й трассе недалеко от развязки Холот столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии была тяжело травмирована девушка примерно 20 лет, ехавшая на мотоцикле.

Пострадавшая доставлена в больницу "Асута" в Ашдоде. Состояние пострадавшей тяжелое, но стабильное, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.