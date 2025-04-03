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Израиль

На 4-й трассе тяжело травмирована девушка, ехавшая на мотоцикле

ДТП
Мада
время публикации: 03 апреля 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 13:43
На 4-й трассе тяжело травмирована девушка, ехавшая на мотоцикле
Пресс-служба МАДА

Днем 3 апреля на 4-й трассе недалеко от развязки Холот столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии была тяжело травмирована девушка примерно 20 лет, ехавшая на мотоцикле.

Пострадавшая доставлена в больницу "Асута" в Ашдоде. Состояние пострадавшей тяжелое, но стабильное, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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