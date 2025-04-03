ЦАХАЛ: около Дженина ликвидирован боевик, задержаны восемь подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о ликвидации вечером 2 апреля в деревне Силат аль-Харатия, около Дженина, боевика, бросавшего в военных взрывные устройства.

Двое боевиков были ранены.

Среди израильских военных пострадавших нет.

В ночь на 3 апреля в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь подозреваемых в терроре, конфискованы два пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло").