ЦАХАЛ: около Дженина ликвидирован боевик, задержаны восемь подозреваемых в терроре
время публикации: 03 апреля 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 13:40
ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о ликвидации вечером 2 апреля в деревне Силат аль-Харатия, около Дженина, боевика, бросавшего в военных взрывные устройства.
Двое боевиков были ранены.
Среди израильских военных пострадавших нет.
В ночь на 3 апреля в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь подозреваемых в терроре, конфискованы два пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло").