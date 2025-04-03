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Израиль

ЦАХАЛ: около Дженина ликвидирован боевик, задержаны восемь подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 03 апреля 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 13:40
ЦАХАЛ: около Дженина ликвидирован боевик, задержаны восемь подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о ликвидации вечером 2 апреля в деревне Силат аль-Харатия, около Дженина, боевика, бросавшего в военных взрывные устройства.

Двое боевиков были ранены.

Среди израильских военных пострадавших нет.

В ночь на 3 апреля в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь подозреваемых в терроре, конфискованы два пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло").

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