"Мако": база Урим около границы Газы оставалась без охраны в течение 12 часов
время публикации: 03 апреля 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:33
Ворота базы Урим, расположенной около границы с сектором Газы, 27 марта 2025 года в течение 12 часов никем не охранялись и были открытыми, сообщает сайт "Мако".
Таким образом, 60 военнослужащих-наблюдательниц все это время оставались незащищенными.
В публикации отмечается, что командование ЦАХАЛа, по всей видимости, не сделало необходимых выводов из трагедии 7 октября 2023 года.
В "черную субботу", полтора года назад, база Урим, как и многие другие военные объекты около границы Газы, была атакована террористами.