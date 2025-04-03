"Мако": база Урим около границы Газы оставалась без охраны в течение 12 часов

Ворота базы Урим, расположенной около границы с сектором Газы, 27 марта 2025 года в течение 12 часов никем не охранялись и были открытыми, сообщает сайт "Мако".

Таким образом, 60 военнослужащих-наблюдательниц все это время оставались незащищенными.

В публикации отмечается, что командование ЦАХАЛа, по всей видимости, не сделало необходимых выводов из трагедии 7 октября 2023 года.

В "черную субботу", полтора года назад, база Урим, как и многие другие военные объекты около границы Газы, была атакована террористами.