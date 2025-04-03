Полиция расследует убийство в Иерусалиме 38-летней Анастасии Орловой
время публикации: 03 апреля 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:05
Окружной суд Иерусалима по просьбе Ynet разрешил публикацию информации о том, что смерть 38-летней Анастасии Орловой будет расследоваться как убийство.
Тело женщины, матери одного ребенка, со следами ранений было найдено в квартире в иерусалимском районе Кирьят-Йовель днем 17 января.
Не исключалось самоубийство. Однако позже следствие пришло к выводу, что было совершено убийство.
Отметим, что из первоначального сообщения службы "Маген Давид Адом" также следовало, что совершено убийство.