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Израиль

Полиция расследует убийство в Иерусалиме 38-летней Анастасии Орловой

Убийства
Иерусалим
Расследование
время публикации: 03 апреля 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:05
Полиция расследует убийство в Иерусалиме 38-летней Анастасии Орловой
Пресс-служба МАДА

Окружной суд Иерусалима по просьбе Ynet разрешил публикацию информации о том, что смерть 38-летней Анастасии Орловой будет расследоваться как убийство.

Тело женщины, матери одного ребенка, со следами ранений было найдено в квартире в иерусалимском районе Кирьят-Йовель днем 17 января.

Не исключалось самоубийство. Однако позже следствие пришло к выводу, что было совершено убийство.

Отметим, что из первоначального сообщения службы "Маген Давид Адом" также следовало, что совершено убийство.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 января 2025

Убийство 38-летней женщины в иерусалимском районе Кирьят-Йовель