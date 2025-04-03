x
03 апреля 2025
|
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2025
|
03 апреля 2025
|
последняя новость: 16:13
03 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о гибели в Газе сотрудников "Красного Полумесяца"

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 03 апреля 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 16:01
ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о гибели в Газе сотрудников "Красного Полумесяца"
AP Photo/ Mohammad Jahjouh

Представитель Армии обороны Израиля прокомментировал заявления о том, что в результате атаки ЦАХАЛа в районе Рафаха (Рафиаха), на юге сектора Газы, погибли сотрудники "Красного Полумесяца".

30 марта "Красный Полумесяц": в районе Рафаха обнаружены тела десяти погибших, в том числе шести сотрудников медслужбы, которые считались пропавшими без вести в течение восьми дней.

В комментарии представителя ЦАХАЛа сказано, что военные "открыли огонь по террористам, передвигавшимся в машинах скорой помощи". Отмечается, что данный инцидент расследуется на уровне генштаба ЦАХАЛа.

"Армия обороны Израиля считает коммуникацию с международными организациями в секторе Газы крайне важной и поддерживает с ними постоянный контакт", заявил представитель ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2025

536-й день войны: удары в Газе, Ливане и Сирии, действия в Иудее и Самарии