ЦАХАЛ прокомментировал сообщения о гибели в Газе сотрудников "Красного Полумесяца"

Представитель Армии обороны Израиля прокомментировал заявления о том, что в результате атаки ЦАХАЛа в районе Рафаха (Рафиаха), на юге сектора Газы, погибли сотрудники "Красного Полумесяца".

30 марта "Красный Полумесяц": в районе Рафаха обнаружены тела десяти погибших, в том числе шести сотрудников медслужбы, которые считались пропавшими без вести в течение восьми дней.

В комментарии представителя ЦАХАЛа сказано, что военные "открыли огонь по террористам, передвигавшимся в машинах скорой помощи". Отмечается, что данный инцидент расследуется на уровне генштаба ЦАХАЛа.

"Армия обороны Израиля считает коммуникацию с международными организациями в секторе Газы крайне важной и поддерживает с ними постоянный контакт", заявил представитель ЦАХАЛа.