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Израиль

Внимание, розыск: пропала 25-летняя Мика Сде-Арэль

Полиция
Розыск
время публикации: 03 апреля 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 15:09
Внимание, розыск: пропала 25-летняя Мика Сде-Арэль
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 25-летней Мики (Михаэлы) Сде-Арэль. В последний раз ее видели 2 апреля днем на улице А-Дкалим в Пардес-Хане. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.52, среднего телосложения, светлые волосы, зеленые глаза.

Описание одежды и обуви: желтая рубашка, синие джинсы и черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6159400.

Израиль
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